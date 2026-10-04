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Çin'de Ulusal Gün tatilinde turistler kültürel miras turlarına ilgi gösteriyor

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Çin'de Ulusal Gün tatilinde turistler kültürel miras turlarına ilgi gösteriyor
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Çin'de bu yılki Ulusal Gün tatili sırasında kültür ve turizm pazarında hareketlilik yaşanıyor. Doğal güzellik keşif turları, sonbahar gezileri, yaratıcı temalı turizm etkinlikleri, gece eğlenceleri ve somut olmayan kültürel miras turları turistlerden büyük ilgi görüyor.

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'de bu yılki Ulusal Gün tatili sırasında kültür ve turizm pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Doğal güzellikleri keşif turları, sonbahar gezileri, yaratıcı temalı turizm etkinlikleri, gece eğlenceleri ve somut olmayan ulusal kültürel mirası konu alan kültür turları gibi çok çeşitli seçenekler turistlerden büyük ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua
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