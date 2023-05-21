- Çin'de Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi başladı

PEKİN - Çin'de yaşayan Türk vatandaşları, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci başladı. Çin'de yaşayan Türk vatandaşları yerel saatle 08.00'den itibaren Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'daki başkonsolosluklarda sandığa gitmeye başladı. 4 bin 337 kayıtlı seçmenin bulunduğu Çin'de oy kullanma işlemi yarın saat 22.00'ye kadar devam edecek.

"Vatandaşlarımızın Çin coğrafyasının genişliğine rağmen ilgi gösterdiklerini ilk turda gördük"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin'deki büyükelçiliği ile konsolosluklarında 5 Mayıs'ta başlayan ve 3 gün süren ilk tur oylama işleminin başarıyla tamamlandığını hatırlattı. Büyükelçi Musa, "Bu kez ikinci turu tertipleniyor cumhurbaşkanlığı seçiminin. Aynı şekilde hem büyükelçiliğimizde hem de diğer 3 başkonsolosluğumuzda Guangzhou, Şanghay ve Hong Kong'da tertiplenmiş durumda. Bu kez biraz daha erken başlatıldı. Çünkü süre daha kısa. İlk tur 3 gündü. Bu sefer bugün ve yarın, 20 ve 21 Mayıs. Sabahları biraz daha erken, akşamları biraz daha geç olmak üzere Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda başlattık. Vatandaşlarımızın Çin coğrafyasının genişliğine rağmen ilgi gösterdiklerini ilk turda gördük. Bu turda da belli bir ilgi olacağını tahmin ediyoruz. Çin makamlarıyla iş birliği halinde gerekli güvenlik tedbirlerini misyonumuz dışında da aldık vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde gelip oylarını kullanmaları için. Sandık kurulumuz hazır, komisyon hazır, biz hazırız. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

"Umarım vatanımıza, milletimize hayırlı bir seçim olur"

Pekin Büyükelçiliği'ne oy kullanmak için gelen Muammer Şahin, "Sekiz senedir Çin'deyim, ikinci defa oy kullanıyorum. Umarım vatanımıza, milletimize hayırlı bir seçim olur. Oyumuzu kullandık her vatandaşın yapması gerektiği gibi. İnşallah hayırlı uğurlu olur" dedi.

Pekin'de yüksek lisans öğrencisi olan Sena Topgül ise "Umarım tüm milletimize hayırlı olur bu seçim. Umarım ülkemiz için her şey yolunda olur ülkemiz için" diye konuştu.

Oyunu kullanan Murat Ekmekçioğlu da, "Bugün Pekin Büyükelçiliği'ne geldik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu şans verildiği için teşekkür ediyoruz. Umuyorum hepimiz için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı. Pekin'de öğrenim gören Mehmet Burak Ünal, "İkinci tur seçimler için geldim, vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istedim. Her şey ülkemiz için daha güzel olsun" şeklinde konuştu.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023