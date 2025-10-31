Çin'de Trafik Kazası: 6 Ölü, 5 Yaralı
Çin'in Sichuan eyaletinin Chengdu şehrinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Yük dolu bir minibüsün park halindeki bir tıra çarpması sonucu gerçekleşen kaza sonrası, minibüs sürücüsü ve şirketin 3 çalışanı gözaltına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
CHENGDU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, çarşamba günü saat 04.37 civarında yük dolu bir minibüsün park halindeki bir tırla çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralıların tümünün tedavi edildiği ve hayati risklerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın ardından minibüsün sürücüsü ve minibüsün ait olduğu şirketin 3 çalışanı gözaltına alındı. Polis, tır sürücüsünün olası ihlallerini de soruşturuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel