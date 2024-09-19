Çin'de Tayfun Pulasan İçin 4. Seviye Acil Durum Müdahalesi

1. ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yılın 14. tayfunu Pulasan'a önlem olarak 4. seviye acil durum müdahalesi devreye girdi.

ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yılın 14. tayfunu Pulasan'a önlem olarak Çarşamba günü 4. seviye acil durum müdahalesi devreye girdi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağış getirmesi beklenen tayfunun Perşembe öğleden sonra ve akşam saatleri arasında Zhejiang'ın kıyı kesimlerinden karaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)