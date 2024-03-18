Çin'de Tarımda Yüksek Teknoloji Devrimi

ÇEKİM TARİHİ: 17 Mart 2024

1. Çin'in Shanxi eyaletinin Jinzhong kentinde bulunan ulusal tarımsal yüksek teknoloji endüstrisi tanıtım bölgesinden çeşitli görüntüler

2. Çilek seralarının çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Jinzhong kentine bağlı Taigu bölgesinde yan yana dizilmiş uzun ve parlak sebze seraları, tarımı daha verimli hale getiren ve üretim yöntemlerini etkin şekilde geliştiren modern bilim ve teknolojinin hayata geçirilmesine tanıklık ediyor.

Çin, Aralık 2019'da tarımın yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek amacıyla iki adet ulusal tarımsal yüksek teknoloji endüstrisi tanıtım bölgesini onaylamıştı.

Tanıtım bölgelerinden biri Taigu bölgesinde yer alıyor.

Burada bir ziraat teknisyeni, 5.000 metrekarelik bir çilek serasında sulama ve gübreleme işlemlerini cep telefonuyla uzaktan kontrol edebiliyor.

Modern teknolojinin yardımıyla tanıtım bölgesindeki seralarda tüm yıl boyunca çilek yetiştirilebiliyor ve geleneksel ekim yöntemiyle elde edilenden yaklaşık 1,5 kat daha fazla verim elde ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jinzhong kentinden bildiriyor.

(XHTV)