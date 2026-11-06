Çin'de sınır ötesi yolsuzlukla mücadele yasası onaylandı ve 47 madde içeriyor

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BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, sınır ötesi yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasayı kabul etti.

Komitenin cuma günkü yasama oturumunda kabul edilen yasa, sınır ötesi yolsuzluğun önlenmesi ve cezalandırılması, uluslararası yolsuzlukla mücadele işbirliğinin derinleştirilmesi, Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarının korunması ile adil ve hakkaniyetli bir küresel yolsuzlukla mücadele yönetişim sisteminin oluşturulmasını amaçlıyor.

6 bölüm ve 47 maddeden oluşan yasa, mekanizmalar ve sorumluluklar, dava süreçlerinin yönetilmesi ve uluslararası işbirliği, dürüstlük ve mevzuata uyum ile hukuki sorumluluklar gibi alanları kapsıyor.

Kaynak: Xinhua