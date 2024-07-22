Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Sel Felaketi
Çin'in Shanxi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı şehirlerin iç kesimlerinde su baskınları yaşanıyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken, sular altında kalan yolun ve sel sularında mahsur kalan insanların görüntüleri ortaya çıktı.
ÇEKİM TARİHİ: 21 Temmuz 2024
KONUM: Taiyuan, Çin
1. Sular altında kalan yolun çeşitli görüntüleri
2. Sel sularında mahsur kalan insanları kurtaran itfaiyecilerin çeşitli görüntüleri
Çin'in Shanxi eyaletinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son zamanlarda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı şehirlerin iç kesimlerinde su baskınları yaşanıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'den bildiriyor. (XHTV)