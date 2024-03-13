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Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı

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Çin'in Hebei eyaletindeki bir restoranda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Patlama sonucunda restoran ve çevredeki binalarda büyük hasar oluştu.

- Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı

PEKİN - Çin'in Hebei eyaletindeki bir restoranda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına döndü.

Çin'in Hebei eyaletine bağlı Sanhe'de bulunan bir tavuk restoranında yerel saatle 07.54'te patlama meydana geldi. Araç kameralarına yansıyan anlarda, patlamayla birlikte restorandan yoğun duman yükseldiği, binada hasar meydana geldiği görüldü. Çevredeki iş yerlerinde ve park halindeki araçlarda da patlamanın şiddetiyle büyük hasar oluştu. Bölgeye 154 itfaiyeci, 36 itfaiye aracı sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. Sanhe Acil Durum Yönetimine göre patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığından şüphelenildiği belirtildi. Bölgedeki çalışmalar devam ederken, restoranda patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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