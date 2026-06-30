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Albüm: Çin Komünist Partisi'nin 105. Kuruluş Yıldönümü Konserle Kutlandı

Albüm: Çin Komünist Partisi'nin 105. Kuruluş Yıldönümü Konserle Kutlandı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve üst düzey yetkililer, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105. yıldönümü kutlamaları kapsamında Beijing'de düzenlenen konsere katıldı.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve üst düzey parti ve devlet yetkilileri, pazartesi akşamı yaklaşık 3.000 kişiyle birlikte Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105. yıldönümü kutlamaları kapsamında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen konseri izledi.

Kaynak: Xinhua
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