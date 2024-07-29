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Çin'de nehir bendindeki yarık nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

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Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir nehrin bendinde açılan yarık nedeniyle 3.832 bölge sakini tahliye edildi. Olay nedeniyle herhangi bir kayıp haberi gelmedi.

CHANGSHA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir nehrin bendinde açılan yarık nedeniyle 3.832 bölge sakini tahliye edildi.

Xiangtan kentinin sel kontrol ve kuraklık yardım merkezinden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, kente bağlı Xiangtan ilçesinin Yisuhe kasabasında Juanshui Nehri'nin bendinde Pazar günü saat 20.00 sularında bir yarık meydana geldi. Olay nedeniyle şu ana kadar herhangi bir kayıp haberi gelmedi.

Merkez, silahlı polis, yedek kuvvet ve profesyonel kurtarma görevlerinin aralarında bulunduğu 1.205 kişinin, kurtarma ve yardım çalışmaları için harekete geçirildiğini ve onlara 1.000'den fazla yerel yetkili ve gönüllünün destek verdiğini söyledi.

Bölgedeki dört okulda Xintang ve Xinhu köylerinden tahliye edilenler için geçici barınaklar kurulduğunu belirten yetkililer, köy sakinlerinin çoğunluğunun akraba ve tanıdıklarının yanına sığındığı kaydetti.

Yetkililerin verdiği bilgilere Pazar günü Juanshui Nehri'nin Xiangtan ilçesinin Huashi kasabasındaki bölümünde bir bent yarığı daha oluştu. Juanshui Nehri, Yangtze Nehri'nin büyük bir kolu olan Xiangjiang Nehri'yle birleşiyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada Hunan eyaletinde Gaemi Tayfunu'nun etkisiyle şiddetli fırtına ve yağışların görüleceği ve eyaletin bazı bölümlerinde "Cumartesi günü akşam saatlerinden Pazartesi'ne kadar aşırı şiddetli fırtına ve yağmurların yaşanacağını" bildirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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