Çin'de Minibüs Denize Düştü, 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Shandong eyaletinin Rongcheng kentinde bir minibüs denize düştü. Olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı.

JİNAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rongcheng kentinde cumartesi sabah erken saatlerde 11 işçiyi taşıyan bir minibüs limandan ayrılırken denize düştü.

Yerel yetkililere göre, olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu ve geri kalan 3 kişi ise kurtarıldı.

