Çin'de Maden Çökmesi: 5 Kişi Toprak Altında Kaldı
Çin'in Yünnan eyaletinde bir madenin hafriyat alanının çökmesi sonucu 5 kişi toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir madenin hafriyat alanının çökmesi sonucu 5 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, eyalete bağlı Çuşiong Yi Özerk İli'ndeki bir madenin hafriyat dökülen bölümünde çökme meydana geldi.
Kazada çöken bölümün çevresinde bulunan 5 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel