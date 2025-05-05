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Çin'de Maden Çökmesi: 5 Kişi Toprak Altında Kaldı

Çin'de Maden Çökmesi: 5 Kişi Toprak Altında Kaldı
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Çin'in Yünnan eyaletinde bir madenin hafriyat alanının çökmesi sonucu 5 kişi toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir madenin hafriyat alanının çökmesi sonucu 5 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, eyalete bağlı Çuşiong Yi Özerk İli'ndeki bir madenin hafriyat dökülen bölümünde çökme meydana geldi.

Kazada çöken bölümün çevresinde bulunan 5 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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