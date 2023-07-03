Çin'de Kızılötesi Kameralarla Kar Leoparları Görüntülendi

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin Yushu Tibet Özerk İli'nde yer alan Nangqian ilçesinde kurulan kızılötesi kameralar son zamanlarda çok sayıda kar leoparı ve yavrusunun görüntüsünü yakaladı. Görüntüler, kar leoparlarının dağlarda ve ormanlarda çevik bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Kar leoparları Çin'de en üst düzey ulusal koruma altında olan türler arasında bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor.