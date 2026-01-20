Albüm: Çin'in Chongqing Kentinde Nehir Kenarındaki Bir Parkta Sokak Kedileri Özel Bakım Görüyor

CHONGQİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinin Nan'an bölgesinde Yangtze Nehri kıyısındaki boş bir arazi 2025 yılından beri kedi temalı park olarak hizmet veriyor. 30.000 metrekare yüzölçümüne sahip park, terk edilmiş ve yaralı sokak kedileri için bir sığınak görevi görüyor. Tıbbi tedavileri gerçekleştirilen ve aşıları yapılan kediler, sağlıklarına kavuştuktan sonra açık alanlarda serbestçe dolaşarak ziyaretçilerle etkileşime girerken, engelli kediler ise özel bir bakım alanında ilgi görüyor. Güvenliği sağlamak için parkta veterinerler ve bakıcılar dahil olmak üzere 40'ın üzerinde uzman görev yapıyor. Bu uzmanlar kedilerin günlük sağlık kontrollerini yaparak ziyaretçilere kedilerle doğru etkileşim konusunda rehberlik ediyor. Parkta şimdiye kadar 600'den fazla sokak kedisi kurtarıldı. Ocak ayı başında halka açılan park, 50'den fazla kediye yeni yuvalar buldu.