Çin'in Sanayi Üretimi İlk İki Ayda Yüzde 6,3 Arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 2026 yılının ilk iki ayında katma değerli sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttığını açıkladı. Artış, madencilik ve imalat sektörlerinde kaydedilen yukarı yönlü verilerle destekleniyor.

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de 2026 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu artış oranı geçen yıl aralık ayında kaydedilen seviyeye göre 1,1 yüzde puan daha yüksek gerçekleşti. Şubat ayındaki sanayi üretimi ise ocak ayına göre yüzde 0,83 artış sergiledi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,9 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Verilerin dağılımına bakıldığında madencilik sektörünün katma değerli üretimi ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarken, imalat sektöründeki artış oranı ise yüzde 6,6 olarak kaydedildi. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretim ve tedarik sektörlerinin katma değerli üretimi ise yüzde 4,7 yükseldi.

Kaynak: Xinhua
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti

Arıza falan değil! Trump'ın telefonu artık bir saniye olsun susmuyor
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak

Galatasaray'a çuvalla para geliyor! İntikam fena alınacak
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber

Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber