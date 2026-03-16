Çin'in Sanayi Üretimi İlk İki Ayda Yüzde 6,3 Arttı

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de 2026 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu artış oranı geçen yıl aralık ayında kaydedilen seviyeye göre 1,1 yüzde puan daha yüksek gerçekleşti. Şubat ayındaki sanayi üretimi ise ocak ayına göre yüzde 0,83 artış sergiledi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,9 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Verilerin dağılımına bakıldığında madencilik sektörünün katma değerli üretimi ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarken, imalat sektöründeki artış oranı ise yüzde 6,6 olarak kaydedildi. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretim ve tedarik sektörlerinin katma değerli üretimi ise yüzde 4,7 yükseldi.

