Çin'de İşçi Bayramı Tatilinin İlk Gününde Otoyollardaki Yeni Enerjili Araç Şarj Hacmi Yüzde 55,6 Arttı

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de beş günlük 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinin ilk gününde otoyollarda yeni enerjili araç şarj hacminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,6 artış görüldü. Bu durum, elektrikli araçların uzun mesafe yolculuklar için popüler bir tercih haline gelmesiyle seyahat alışkanlıklarında köklü bir değişim yaşandığını gösteriyor.

Ulusal Enerji İdaresi'nin yayımladığı verilere göre, cuma günü yeni enerjili araçları şarj etmek için kullanılan enerji miktarı 23 milyon kilovat-saati aştı. Rakamlar, ulusal şarj tesisi izleme hizmet platformuna dahil olan 57.600 otoyol şarj tesisinin analizine dayanıyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın tahminlerine göre, tatil sırasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla günde ortalama 15,4 milyon yeni enerjili aracın trafiğe çıkması bekleniyor. Bu rakam, toplam araç sayısının yüzde 24'üne karşılık geliyor.

Çin Elektrik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Liu Yongdong, "Yeni enerjili araç teknolojisinin giderek olgunlaşması ve şarj altyapı ağının sürekli iyileştirilmesi, bu araçların kısa mesafeli ulaşım aracı olduğu şeklindeki imajı değiştirmeye katkıda bulunuyor. Artık daha fazla araç sahibi, tatil dönemlerinde bölgeler arası seyahatler ve aile ziyaretleri için yeni enerjili araç kullanmayı tercih ediyor. Yeni enerjili araç kullanımı yaygınlaştıkça, şarj talebi de hızla artıyor" dedi.

Çin'de 19 eyalette tüm kasabaları da kapsayacak şekilde 21 milyondan fazla şarj ünitesi bulunuyor.

