Çin'de Heyelan: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hebei eyaletinin Chengde kentinde meydana gelen heyelan sonrası kurtarma ekipleri 8 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kaybolan 4 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle heyelan riski sürüyor.

SHİJİAZHUANG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Chengde kentinin Luanping ilçesindeki bir köyde pazartesi sabahı meydana gelen heyelanın ardından kurtarma görevlileri 8 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yerel yetkililerin salı günü yaptığı açıklamaya göre kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yerel meteoroloji kurumu, sular altında olan bölgede salı akşamı daha fazla yağış beklenmesi nedeniyle heyelan ve moloz akışı riski bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, önlem olarak tüm köy sakinlerini tahliye etmeyi planladıklarını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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