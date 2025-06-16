Çin'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 9 Yaralı, 6 Kayıp

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Çin'in Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı ve 6 işçiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı, 6 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre Çangdı şehrinin Linci ilçesinde, Shanzou Fireworks şirketine ait havai fişek fabrikasında gündüz saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlamada, fabrikada çalışan 1 işçi hayatını kaybederken 9'u yaralandı, 6 işçiden ise halen haber alınamıyor.

Olayın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2017 yılında kurulan fabrikada 150 işçinin çalıştığı, işçilerin çoğunun olay sırasında patlamanın etki alanı dışında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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