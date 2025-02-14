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Çin'de Geleneksel Mazu Anma Töreni Düzenlendi

Çin'de Geleneksel Mazu Anma Töreni Düzenlendi
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Çin'in Gegu kasabasında, deniz tanrıçası Mazu için düzenlenen Gegu Baonianhui anma töreni, Tianjin Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Bu etkinlik, 2014 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmiş olup, bölge halkı için Çin Yeni Yılı'nı kutlamada önemli bir yer taşımaktadır.

TİANJİN, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Gegu kasabasında geleneksel olarak Çin mitolojisine özgü deniz tanrıçası Mazu için düzenlenen bir anma töreni olan Gegu Baonianhui perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

2014 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen bu anma töreni, bölge halkının Çin Yeni Yılı'nı kutlamaları ve iyi şans dileklerinde bulunmaları için önemli bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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