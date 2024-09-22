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Çin'de Geleneksel Hasat Festivali Coşkuyla Kutlandı

Çin'de Geleneksel Hasat Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kentinde düzenlenen geleneksel hasat festivali, bu yıl 22 Eylül tarihinde yedinci kez gerçekleştirildi. Festival, Çinli çiftçilerin hasat dönemini anmak için gerçekleştirildi.

HAİYANG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kentinde düzenlenen geleneksel hasat festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 22 Eylül'e denk gelen festival, yedinci kez gerçekleştiriliyor ve Çinli çiftçilerin hasat dönemini anmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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