Çin'de Geleneksel Hasat Festivali Coşkuyla Kutlandı

HAİYANG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kentinde düzenlenen geleneksel hasat festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 22 Eylül'e denk gelen festival, yedinci kez gerçekleştiriliyor ve Çinli çiftçilerin hasat dönemini anmayı amaçlıyor.