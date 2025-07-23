Çin'de Geleneksel Dashu Töreni Düzenlendi

Çin'de Geleneksel Dashu Töreni Düzenlendi
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Zhejiang eyaletinin Taizhou kentinde, Büyük Sıcak dönemi için renkli bir tören gerçekleştirildi. Geleneksel tekne geçidi ile kutlanan etkinlik, Çin'in somut olmayan kültürel miras listesine de dahil edilmiştir.

TAİZHOU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Taizhou kentinde, Çin takviminin geleneksel 24 güneş döneminden biri olan Dashu (Büyük Sıcak) vesilesiyle salı günü renkli bir tören düzenlendi.

Kentin kıyı bölgelerinde yaşayan halk, bu özel gün için geleneksel bir tören teknesiyle köyler arasında geçit düzenledi. Üç direkli geleneksel tekne şeklinde tasarlanan tören teknesi, geçidin ardından balıkçı barınağından çekilip yakıldı.

Tören, 2021 yılında Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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