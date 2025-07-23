Çin'de Geleneksel Dashu Töreni Düzenlendi

TAİZHOU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Taizhou kentinde, Çin takviminin geleneksel 24 güneş döneminden biri olan Dashu (Büyük Sıcak) vesilesiyle salı günü renkli bir tören düzenlendi.

Kentin kıyı bölgelerinde yaşayan halk, bu özel gün için geleneksel bir tören teknesiyle köyler arasında geçit düzenledi. Üç direkli geleneksel tekne şeklinde tasarlanan tören teknesi, geçidin ardından balıkçı barınağından çekilip yakıldı.

Tören, 2021 yılında Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.