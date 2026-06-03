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Çin'de üniversite giriş sınavına 12,9 milyon öğrenci katılacak

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Çin'de üniversite giriş sınavı gaokao'ya bu yıl 12,9 milyon öğrencinin katılacağı açıklandı. Geçen yıla göre 450 bin azalan aday sayısı, düşen doğum oranlarının genç nüfusa etkisini gösteriyor.

Çin'de "gaokao" adı verilen üniversite giriş sınavına ülke çapında 12,9 milyon öğrencinin katılacağı bildirildi.

Çin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin birden fazla oturumda farklı konularda test edildiği sınava, bu yıl 12,9 milyon öğrenci katılacak.

Sınava katılan öğrenci sayısı, geçen yıla kıyasla yaklaşık 450 bin kişi azaldı.

Sınava giren öğrenci sayısı 2024'te 13,42 milyona ulaşarak rekor kırmıştı. 2025'te 13,35 milyona düşen aday sayısı, son 8 yılda ilk kez azalmıştı.

Geçen yılki düşüşün hızlanarak sürmesi, ülkede azalan doğum oranının genç nüfusa etkisini gösteriyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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