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Çin'de Fırtına Nedeniyle 4 Gezi Teknesi Alabora Oldu: 10 Ölü

Çin'de Fırtına Nedeniyle 4 Gezi Teknesi Alabora Oldu: 10 Ölü
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Çin'in Guicou eyaletinde meydana gelen fırtına, 4 gezi teknesinin alabora olmasına sebep oldu. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

Çin'in güneyindeki Guicou eyaletinde, 4 gezi teknesinin fırtınada alabora olması sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Liuçong Nehri'ndeki Donfıng su toplama havzasında seyreden 4 gezi teknesi, dün öğleden sonra çıkan ani fırtınanın etkisiyle alabora oldu.

Kazada teknelerde bulunan 84 kişi suya düşerken, 10 kişi öldü, 70 kişi yaralandı, 4 kişi ise yaralanmadan kurtuldu.

Kazaya ilişkin ilk haberlerde, 2 gezi teknesinin alabora olduğu belirtilirken, akabinde yolcu taşımayan 2 teknenin daha alabora olduğu, o sırada teknelerde bulunan 7 kişilik mürettebatın kendi imkanlarıyla kurtulduğu aktarıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olay sonrası kayıpların bulunması ve yaralıların tedavisi için tüm çabaların seferber edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaza, Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı takip eden tatil dönemine denk gelmişti. Tatil döneminde meydana gelen bir diğer kazada ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde önceki gün gezi helikopterinin düşmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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