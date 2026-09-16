Çin'de eski siyasi danışman, rüşvet almaktan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

JİNAN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'de eski siyasi danışman ve Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi eski Genel Müdür Yardımcısı Bi Jingquan, rüşvet almaktan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Orta Halk Mahkemesi'nin salı günü açıkladığı karara göre, 5 milyon yuan (yaklaşık 739.000 ABD doları) tutarında para cezası da verilen Bi'nin tüm yasadışı kazançları ve söz konusu gelirlerine el konularak devlet hazinesine devredilecek.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 13. Ulusal Komitesi üyesi olarak görev yapan Bi, ülkenin gıda ve ilaç düzenleme kurumunun başkanlığını da yürütmüştü.

Mahkeme, Bi'nin 1995-2025 yıllarında yürüttüğü görevleri kullanarak, ticari faaliyetler, idari onaylar ve proje anlaşmaları ile ilgili konularda başkalarına menfaat sağladığını ve karşılığında 57,42 milyon yuanı aşan değerde para ve değerli eşya kabul ettiğini tespit etti.

Bi'nin eylemlerinin, rüşvet alma suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, söz konusu miktarların Çin yasalarına göre "son derece büyük" olduğunu kaydetti.

Suçlarını olduğu gibi itiraf etmesi, soruşturma makamlarınca bilinmeyen rüşvet olaylarını açıklaması ve bazı rüşvet eylemlerinin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle Bi'nin cezası hafifletildi. Kararda, Bi'nin suçunu kabul ettiği, pişmanlık sergilediği ve yasadışı kazançlarını tamamen iade ettiği belirtildi.

Davanın kamuya açık duruşması 24 Haziran'da yapılmıştı.

Geçen yıl aralık ayında Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilen Bi, kamu görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Xinhua