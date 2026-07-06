Haberler

Çin'de Nanjing Kalkınma Bölgesi'nin Eski Yöneticisi Rüşvet Suçundan İdam Cezasına Çarptırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Nanjing Kalkınma Bölgesi İdare Komitesi'nin eski Müdür Yardımcısı Yang Youlin, rüşvet suçundan idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca siyasi haklardan ömür boyu mahrumiyet ve mal varlığına el konulmasına hükmetti.

NANJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Nanjing Kalkınma Bölgesi İdare Komitesi'nin eski Müdür Yardımcısı Yang Youlin, rüşvet almaktan idam cezasına çarptırıldı.

Jiangsu eyaletinin Changzhou kentindeki Orta Halk Mahkemesi pazartesi günü açıkladığı kararında Yang'ın siyasi haklardan ömür boyu mahrum bırakılmasına ve tüm kişisel mal varlığına el konulmasına da hükmetti.

Kaynak: Xinhua
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Başkan Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat

Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber

3 gündür aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Galler Prensesi Kate Middleton Zirveye Tırmandı!

Galler Prensesi Kate Middleton Zirveye Tırmandı!
Amedspor Stadyumu'nun son halini görenler tanıyamıyor

Amedspor'un stadının son halini görenler tanıyamıyor
Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi

Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi