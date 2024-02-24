Çin'de Elektrik Hatlarının Bakımı Yoğun Kar Şartlarında Devam Ediyor

Devriye gezen bakım işçilerinden çeşitli görüntüler

Çin'in Xinjiang bölgesinde elektrik hatlarının bakımından sorumlu görevliler, yoğun kara rağmen hatlarda devriye gezerek yerel halka ve doğal güzellikleriyle ünlü turistik bölgelere kesintisiz elektrik sağlamak için çabalıyor.

Xinjiang'daki Fuyun ilçesine bağlı Koktokay ve Tu'erhong köylerinde aşırı soğuk hava hakim.

Bölgedeki bazı yerlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

Sıcaklık ise eksi 49 dereceye kadar düştü.

Xinhua Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor.