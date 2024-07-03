Üye Girişi
Haberler

Çin'de Drone ile Afet Bölgesine İletişim Sağlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Hunan eyaletinde meydana gelen sağanak yağışlar sonucu oluşan afet bölgesinde, mobil iletişim kesintisini gidermek için bir drone kullanıldı. Drone sayesinde afetzedelerin kurtarma yetkilileriyle iletişim kurması sağlandı.

ÇEKİM TARİHİ: 30 Haziran 2024

1. Selin vurduğu bölgeden çeşitli görüntüler

2. Drone uçurma işleminden çeşitli görüntüler

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Huitong ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, dağ taşkınlarına ve toprak kaymalarına yol açarak ulaşımın ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesine neden oldu.

Kesilen mobil iletişimin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak amacıyla, bir baz istasyonu taşıyan 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir drone kullanıldı.

Afetten etkilenen altı köyün üzerinde dört saat boyunca uçan FS100 uydu iletişim drone'u, köylülerin kurtarma yetkilileriyle iletişim kurmasını sağladı.

"Drone, afetten etkilenen bölgelere cep telefonu sinyal kapsama alanı sunan bir adet Çok Küçük Açıklıklı Terminal (VSAT) ve mobil bir baz istasyonu taşıyor. Maksimum kapsama alanı çapı ise 4 kilometreye ulaşabiliyor. Drone sayesinde afet durumuna ilişkin gerçek zamanlı videolar çekilip, eş zamanlı olarak komuta merkezine iletiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hunan Ulaşım Doğal Afetler Teknoloji Güncel Haberler

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

 Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

 Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Dolar ne kadar, yükseldi mi? 3 Temmuz Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Karşıt burç ne demek? Astrolojide zıt burçlar hangileri? Karşıt burçlar nasıl anlaşır? 4 Temmuz Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 4 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz altın fiyatı! Kahve falında yılan görmek ne anlama gelir? Falda yılan kafası görmenin anlamı nedir? Falda büyük yılan görmek ne demek? Baran Mengüç kimdir? Baran Mengüç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç hayatı ve kariyeri! 2024 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? SOMA'DA YANGIN SON DAKİKA! Manisa Soma'da orman yangınında son durum nedir? Soma orman yangını nerede çıktı? Yengeç burcu kadını ve oğlak erkeği uyumlu mudur? Yengeç kadını ve oğlak erkeğinin aşk uyumu nasıldır? Yengeç kadını oğlak erkeğini nasıl etkileler? Motorine zam gelecek mi? 3 Temmuz motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? Benzine zam var mı? 3 Temmuz güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title