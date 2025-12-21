Albüm: Çin'de Dong Yeni Yılı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

LİPİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Dong etnik grubuna mensup topluluklar tarafından kutlanan Dong Yeni Yılı kapsamında hafta sonu ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liping ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

2011 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen festival, hasat sezonunu kutlamayı ve topluca bir araya gelmeyi amaçlıyor.