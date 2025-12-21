Haberler

Albüm: Çin'de Dong Yeni Yılı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Çin'in Guizhou eyaletinin Liping ilçesinde Dong etnik grubuna ait topluluklar, Dong Yeni Yılı'nı farklı etkinliklerle kutladı. Festival, 2011 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmişti.

LİPİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Dong etnik grubuna mensup topluluklar tarafından kutlanan Dong Yeni Yılı kapsamında hafta sonu ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liping ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

2011 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen festival, hasat sezonunu kutlamayı ve topluca bir araya gelmeyi amaçlıyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

