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Çin'de Tayfun Dolphin Etkisiyle Taşkın Kontrol Alanı Devrede

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LUOHE, 14 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Wuyang ilçesindeki Nihewa taşkın depolama ve kontrol alanı görülüyor, 13 Ağustos 2026. Çin'de bu yılın 13.

LUOHE, 14 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Wuyang ilçesindeki Nihewa taşkın depolama ve kontrol alanı görülüyor, 13 Ağustos 2026.

Çin'de bu yılın 13. tayfunu olan Dolphin'in etkisiyle Shaying Nehri'nin Luohe kesimindeki akış hızı saniyede 3.000 metreküpü aşarken, su seviyesi de yükselmeye devam etti.

Eyalet perşembe günü, acil durum planı kapsamında Nihewa taşkın depolama ve kontrol alanını devreye soktu. (Fotoğraf: Hao Yuan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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