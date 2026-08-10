Haberler

Dolphin Tayfunu Çin'de Alarmlara Yol Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de Dolphin Tayfunu'nun etkisi zayıflasa da doğu ve orta kesimlerde şiddetli yağış ve rüzgarlar alarmlara neden oldu. Pekin'de turuncu, bazı bölgelerde kırmızı alarm verildi. Şanghay'da 215 bin, Fucien'de 168 bin kişi tahliye edildi; 950 uçuş iptal edildi.

Çin'de Dolphin Tayfunu'nun etkisinin zayıflamasına rağmen ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede alarm verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, tayfunun etkisi zayıflasa da ardından gelen şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Dolphin için mavi alarmı sürdürürken ülkenin doğu kıyılarında salıya kadar kuvvetli rüzgarların etkili olacağını bildirdi.

Pekin Meteoroloji Gözlemevi ise turuncu yağış alarmı yayımlayarak 13 Ağustos'a kadar şiddetli ve aşırı yağış beklendiğini duyurdu.

Kent yönetimi, halka nehirlerden uzak durmaları ve dağlık bölgelere gitmemeleri uyarısında bulundu.

Pekin'in bazı bölgelerinde sağanak nedeniyle kırmızı alarm verilirken dağlık kesimlerde ani sel ve heyelan riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Şanghay'da 215 binden fazla kişi tahliye edildi

Dolphin Tayfunu nedeniyle Şanghay'da 215 binden fazla, Fucien eyaletinde de yaklaşık 168 bin kişi riskli bölgelerden tahliye edildi.

Yetkililer, halktan tehlikeli bölgelerden uzak durmalarını, resmi uyarıları takip etmelerini ve gerekli güvenlik önlemlerini almalarını istedi.

Bu arada Şanghay'daki iki havalimanında tayfun nedeniyle yaklaşık 950 uçuş iptal edildi.

Çin'de dün tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fucien'de 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

Kaynak: AA
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Çete lideri, kız arkadaşının yanında enselendi
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat yaşadı

Görenleri şaşkına çeviren doğum: Çift başlı kuzu bir saat yaşayabildi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı

Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı