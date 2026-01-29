Çin'de, Myanmar Bağlantılı Telekom Dolandırıcılık Çetelerinin 11 Üyesi İdam Edildi
Çin'in Zhejiang eyaletinde, Myanmar'ın kuzeyindeki dolandırıcılık çetelerinin 11 üyesi ölüm cezasına çarptırılarak infaz edildi. Suçlular arasında telekom dolandırıcılık çetelerinin önemli isimleri de yer alıyordu.
HANGZHOU, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren dolandırıcılık çetelerinin 11 üyesi perşembe günü idam edildi.
Aralarında telekom dolandırıcılık çetelerinin önemli üyelerinin de bulunduğu suçlular, Eylül 2025'te ölüm cezasına çarptırılmıştı.
İnfazlar, Yüksek Halk Mahkemesi'nin onayının ardından Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentindeki bir mahkeme tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel