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Çin'in Liaoning eyaletinde apartmanda meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı

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Çin'in Liaoning eyaletindeki Huludao şehrinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada 8 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı, 3 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, patlamanın sebebinin soruşturulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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