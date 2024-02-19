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Çin'de antik yapı ışık gösterisiyle aydınlatıldı

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Çin'in Hebei eyaletinin Xingtai kentinde bulunan antik mimariye ait bir yapı, Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen muhteşem bir ışık gösterisiyle aydınlatıldı. Gösteri, izleyicileri hayran bıraktı.

1. Işık gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'in Hebei eyaletinin Xingtai kentinde bulunan antik mimariye ait bir yapı muhteşem bir ışık gösterisiyle aydınlatıldı. Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen gösteri, izleyicileri hayran bıraktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xingtai kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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