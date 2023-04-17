Çin'de 7 Benekli Fok Okyanusa Salındı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde denize salınan bir benekli fok, 16 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)

DALİAN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kenti açıklarında yer alan Liaodong Körfezi sularına 7 benekli fok salındı.

Pazar günü salınan bu foklardan 5'i doğduktan sonra annelerinden ayrılan ve Şubat ayında Liaoning Okyanus ve Balıkçılık Bilimi Araştırma Enstitüsü tarafından kurtarılan yabani yavrulardı. Foklardan diğer ikisi ise yapay olarak yetiştirildi.

Enstitüde araştırmacı yardımcısı olan Tian Jiashen, "Şu an benekli fokların ülkemiz sularında aktif olduğu bir dönem ve onları saldığımız Huping adası da fokların kara habitatlarından biri" dedi. Tian ayrıca, fokların bu bölgeye salınmasının popülasyona entegre olmalarına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Fokların kurtarılarak okyanusa bırakılmasının vahşi doğada hayatta kalma oranlarının artmasına yardımcı olabileceğini vurgulayan Tian, bunun benekli fok popülasyonunun korunması için pozitif öneme sahip olduğunu belirtti.

Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında olan benekli fok, ülke sularında üreyen tek yüzgeçayaklı deniz memelisi konumunda bulunuyor.

Foklar her yıl Kasım-Aralık ayları arasında yüksek enlemlerdeki soğuk sulardan Liaodong Körfezi'ne gelerek bölgede avlanıp dinleniyor ve Nisan-Mayıs ayları arasında yeniden kuzeye dönüyor.