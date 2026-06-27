Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) mensubu 6 generalin, yasama meclisi Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldığı bildirildi.

Ülkenin yasama meclisi işlevi yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi, bu hafta yaptığı yasama oturumunun ardından yayımladığı açıklamada, 3'ü orgeneral, 3'ü korgeneral rütbesindeki 6 generalin meclis üyeliğinden azledildiği belirtildi.

Buna göre, silahlı kuvvetleri yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) savunma modernizasyonundan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesi Başkanı Orgeneral Şu Şüeşiang, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Siyasi Komiseri Orgeneral Guo Puşiao, Batı Cephesi Komutanlığı Siyasi Komiseri Orgeneral Li Fıngbiao, Müşterek Lojistik Destek Kuvveti Komutanı Korgeneral Vang Kangping, Güney Cephe Komutanlığı Siyasi Komiseri Korgeneral Yin Hongşing ve Siberuzay Kuvveti Komutanı Korgeneral Cang Minghua'nın meclis üyeliklerine son verildi.

Generallerin meclis üyeliğinden çıkarılması, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, daha önce haklarında yolsuzluk soruşturmaları başlatıldığı bildirilen eski ÇKP Siyasi Büro üyesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri Ma Şingrui, eski Gunagcou Parti Sekreteri Guo Yonghang ve eski Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Direktörü Li Yünzı'nın da meclis üyeliğinden çıkarıldığı kaydedildi.

Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 3 yılda çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliklerinden azledilmişti.

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmış ve iki ertelemeyle idama mahkum edilmişti.

Çin ordusunu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Orgeneral Hı Veydong ile Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Oramiral Miao Hua da haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle ordudan ve partiden ihraç edilmişti.

Son olarak yine MAK Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Cınli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Soruşturmalar, MAK üyelerinin yanı sıra kuvvet karargahları ve cephe komutanlıklarının başındaki isimlerin neredeyse tamamının tasfiyesine yol açmıştı.