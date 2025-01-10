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Çin'de 6,8 Büyüklüğündeki Depremde İHA ile Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Çin'de 6,8 Büyüklüğündeki Depremde İHA ile Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, kurtarma çalışmalarına büyük sivil insansız hava aracı Wing Loong-2H katıldı. İHA, deprem bölgesinden gerçek zamanlı veriler toplayarak kurtarma operasyonlarına destek sağlıyor.

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde salı günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına büyük sivil insansız hava aracı (İHA) Wing Loong-2H de katıldı.

İHA'nın geliştiricisi Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) perşembe günü yaptığı açıklamada, Xizang acil durum yönetimi departmanının salı ve çarşamba günleri depremin merkez üssü olan Dingri ilçesinde afet değerlendirme görevlerini yürütmek üzere Wing Loong-2H'yi görevlendirdiğini duyurdu.

AVIC, İHA'nın depremden etkilenen bölgelerin gerçek zamanlı verilerini ve yüksek çözünürlüklü görüntülerini acil durum yönetimi departmanına ilettiğini belirtti. Bu verilerin, risk belirleme, afet izleme ve hedefe yönelik kurtarma operasyonları için önemli bir destek sağladığı ifade edildi.

Elektro-optik cihazlar ve sentetik açıklıklı radar ile donatılan İHA, çöken binalar, mahsur kalan insanların yerleri, kurtarma noktaları ile barınakların düzenleri ile kara kurtarma güçlerinin gerçek zamanlı dağılımı gibi önemli bilgileri topluyor.

Kurtarma görevleri için üretilen İHA modeli daha önce yağmur fırtınaları, depremler ve orman yangınları gibi birçok acil durumda afet müdahalesi için kullanılmıştı.

Dingri depreminde 126 kişi hayatını kaybederken 188 kişi de yaralandı. Enkaz altında mahsur kalan toplam 407 kişi kurtarıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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