Çin'in Güneyindeki Guangxi Zhuang Bölgesinde Deprem: 2 Ölü

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Liuzhou kentinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 91 yaşındaki bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Deprem sonrası 3. ve 4. seviye acil durum alarmları devreye sokuldu.

NANNİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Liuzhou kentinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde pazartesi günü 11.10 itibarıyla 2 kişi hayatını kaybederken, 91 yaşındaki bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Yerel deprem yardım merkezinden yapılan açıklamaya göre pazartesi günü yerel saatle 00.21'de Liuzhou kentinin Liunan ilçesinde yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından 3 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Sarsıntının hemen ardından acil durum, itfaiye ve emniyet ekipleri arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Kayıp olarak bildirilen 3 kişiden 2'sine sabah saatlerinde ulaşıldı, ancak bu kişilerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Daha sonra enkazdan çıkarılan 91 yaşındaki erkeğin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtilerek, tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Guangxi bölgesel deprem yardım merkezi, sabaha karşı saat 02.00 itibarıyla 3. Seviye acil durum alarmına geçti.

Çin Devlet Konseyi Deprem Yardım Merkezi Ofisi ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı da pazartesi günü 4. Seviye acil durum müdahale planını devreye sokarak, yerel yardım çalışmalarına destek vermek üzere afet bölgesine bir çalışma ekibi gönderdi.

Çin Deprem Ağı Merkezi de sarsıntının ardından 3. Seviye acil durum alarmı ilan etti.

Kaynak: Xinhua
