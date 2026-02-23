Haberler

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya hasar yaşanmadı. Yer altındaki sarsıntı, günlük yaşamı etkilemedi.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Bayangolin Moğol Özerk İli'nin Yuli ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.

İlçe ve çevresindeki ulaştırma altyapısı, haberleşme ağları ve elektrik şebekesi depremden etkilenmezken, günlük yaşam normal devam etti.




