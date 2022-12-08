Çin'de 415 Milyon Motorlu Taşıt ve 500 Milyon Sürücü Bulunuyor

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından Perşembe günü açıklanan istatistiklere göre, ülkede Kasım 2022 sonu itibarıyla yaklaşık 415 milyon motorlu taşıt ve 500 milyondan fazla motorlu taşıt sürücüsü bulunuyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından Perşembe günü açıklanan istatistiklere göre, ülkede Kasım 2022 sonu itibarıyla yaklaşık 415 milyon motorlu taşıt ve 500 milyondan fazla motorlu taşıt sürücüsü bulunuyor. Her iki rakam da alanlarında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Resmi veriler, ruhsatlı motorlu taşıt sürücüleri arasında 463 milyon kişinin otomobil sürücüsü olduğunu gösterdi.

Bakanlık, Çin'de otomobil sahibi olanların sayısında son yıllarda yılda 20 milyondan fazla artış olduğunu ve toplam sayının Kasım ayı sonunda 318 milyona ulaştığını belirtti.

Çinli ehliyetli sürücülerin sayısı 2014'ten bu yana yılda ortalama 25 milyon arttı. Şu anda her iki Çinli yetişkinden biri ehliyet sahibi. 25 yaş altı sürücü sayısı ise 54,48 milyonu bularak toplamın yüzde 10,9'unu oluşturdu.

Bakanlık, Çin kırsalındaki lisanslı sürücülerin sayısının, yıllık 13 milyondan fazla artışla son yıllarda hızla arttığını bildirdi. Kırsal kesimde yaşayan yaklaşık 289 milyon kişinin sürücü belgesi aldığı ve bunun ülke genelindeki toplam sayının yüzde 57,8'ini oluşturduğu belirtildi.

Kırsal kesimdeki motorlu taşıt sayısı ise 208 milyona ulaşırken, bunun 140 milyonunu otomobiller oluşturdu. Kırsaldaki motorlu taşıt sayısı ülke toplamının yüzde 50,2'sini, otomobiller ise yüzde 44,1'ini oluşturuyor.