Çin'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin'in Yünnan eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin merkez üssünü Simoa bölgesinin 78 km kuzeydoğusu olarak açıkladı. Çin Deprem Ağları Merkezi ise büyüklüğü 6,0 olarak duyurdu. Can veya mal kaybı bildirilmedi.
Çin'in Yünnan eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Yünnan eyaletine bağlı Simoa bölgesinin 78 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Büyüklüğü 4,9 olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Öte yandan, Xinhua ajansına göre Çin Deprem Ağları Merkezi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıkladı.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay