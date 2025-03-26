Çin'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Langfang kentine bağlı Yongqing ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, çarşamba günü saat 01.21'de yaşanan depremin merkez üssünün Beijing'e 13 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Başkentte yaşayan pek çok kişi deprem erken uyarı alarmı ile bilgilendirildi. Daxing, Fengtai, Tongzhou ve Haidian da dahil olmak üzere Beijing'in birçok bölgesinde hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Beijing Deprem Ajansı, belediye yönetiminin, acil müdahale çalışmalarının yürütülmesinde yerel yetkililere yardımcı olmak üzere depremin güçlü şekilde hissedildiği bölgelere çalışma ekipleri gönderdiğini aktardı.

Langfang'ın depremden etkilenen bölgelerinde çarşamba sabahı itibariyle iletişim kanalları, elektrik tedariki ve trafikte herhangi bir kesinti yaşanmadı. Ayrıca herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi. Belediyeye bağlı acil durum yönetim departmanı, denetim gerçekleştirmek üzere depremin merkez üssüne personel gönderdi.