026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu, Çin'in Başkenti Beijing'de Düzenlendi
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nda, 2026-2030 ulusal insan hakları eylem planı duyuruldu. Açılış konuşmasını ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Li Shulei yaptı.
BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) --Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Dairesi Başkanı Li Shulei, 11 Haziran 2026.
2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.
Perşembe günü düzenlenen forumun açılış konuşmasını Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Dairesi Başkanı Li Shulei yaptı.
Forumun açılışında, Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik ulusal insan hakları eylem planı da duyuruldu. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua