Çin'de 2.300 Yıllık Kolay Çarpım Tablosu Keşfedildi

WUHAN, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'de en son yapılan arkeolojik keşifle, her Çinli çocuğun öğrenmesini sağlayan kolay çarpım tablosunun, 2.300 yıllık bir tarihi olduğu ortaya çıktı.

Bir parça bambu yazmasında bulunan matematik tablosu, Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin Jingzhou kentindeki bir mezarda keşfedildi.

Mezardaki kazı projesinin baş arkeoloğu olan Yang Kaiyong, Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen tablonun, ülkenin iç kesimindeki Hunan eyaletinde keşfedilen diğer parçalardan yaklaşık bir yüzyıl daha eski olduğunu söyledi.

Kızılötesi tarama tekniğini kullanan bilim insanları, yazmanın üzerinde "beş kere yedi otuz beş, dört kere yedi yirmi sekiz, üç kere yedi yirmi bir" şeklinde ifadeler olduğunu ortaya çıkardı.

Mezarda matematik, edebiyat ve hayvancılıktan ilaçlara kadar birçok farklı alanda 30.000'den fazla karakter içeren binlerce bambu yazması bulundu.

Jianghan Üniversitesi'nden tarihçi Tan Jingnan, kolay çarpım tablolarının, Savaşan Devletler Dönemi'nde popüler olduğunu, bu dönemde Çinli devlet görevlilerinin, üretim ve mülk rakamlarını hesaplamak için bu tabloları kullandığını söyledi.