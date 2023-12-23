Üye Girişi
Haberler

Çin'de 2.300 Yıllık Kolay Çarpım Tablosu Keşfedildi

Güncelleme:
Abone Ol

Çin'de yapılan arkeolojik bir keşifle, 2.300 yıllık bir tarihe sahip olan kolay çarpım tablosu bulundu. Tablo, Hubei eyaletindeki bir mezarda keşfedildi ve Savaşan Devletler Dönemi'ne ait olduğu düşünülüyor.

WUHAN, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'de en son yapılan arkeolojik keşifle, her Çinli çocuğun öğrenmesini sağlayan kolay çarpım tablosunun, 2.300 yıllık bir tarihi olduğu ortaya çıktı.

Bir parça bambu yazmasında bulunan matematik tablosu, Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin Jingzhou kentindeki bir mezarda keşfedildi.

Mezardaki kazı projesinin baş arkeoloğu olan Yang Kaiyong, Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen tablonun, ülkenin iç kesimindeki Hunan eyaletinde keşfedilen diğer parçalardan yaklaşık bir yüzyıl daha eski olduğunu söyledi.

Kızılötesi tarama tekniğini kullanan bilim insanları, yazmanın üzerinde "beş kere yedi otuz beş, dört kere yedi yirmi sekiz, üç kere yedi yirmi bir" şeklinde ifadeler olduğunu ortaya çıkardı.

Mezarda matematik, edebiyat ve hayvancılıktan ilaçlara kadar birçok farklı alanda 30.000'den fazla karakter içeren binlerce bambu yazması bulundu.

Jianghan Üniversitesi'nden tarihçi Tan Jingnan, kolay çarpım tablolarının, Savaşan Devletler Dönemi'nde popüler olduğunu, bu dönemde Çinli devlet görevlilerinin, üretim ve mülk rakamlarını hesaplamak için bu tabloları kullandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Hubei Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın maç var mı? Yarın hangi maçlar var? Cumartesi yarın akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yabancı kuralı değişti mi? İlk11'de kaç yabancı hakkı var 2024? Davinson Sanchez sakat mı? Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman? Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 4. eleme adayı kimdir? 23 Aralık Cumartesi 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title