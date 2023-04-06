Çin'de 170 Milyon Yıl Öncesine Ait Çiçekli Bitki Fosilleri Bulundu

Çin'de bir araştırma ekibi, ülkenin kuzeybatısında, Orta Jura dönemine ait kapalı tohumlu (angiosperm) olarak bilinen çiçekli bitki fosilleri buldu.

Çin'de bir araştırma ekibi, ülkenin kuzeybatısında, Orta Jura dönemine ait kapalı tohumlu (angiosperm) olarak bilinen çiçekli bitki fosilleri buldu.

Lanzhou Üniversitesi Toprak Bilimleri Fakültesi, Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü, Ningxia Jeoloji Müzesi ve Kuzeybatı Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nden araştırmacıların yaptığı araştırmanın sonucu, Life dergisinde yayınlandı.

SES: HAN LEİ, Lanzhou Üniversitesi'nde doktora öğrencisi:

"Ortak çabalar sayesinde, Çin'in kuzeybatısında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bitki fosillerinin bilgisayarlı mikrotomografisini çektik. Bulgu, bu bitkilerin yaklaşık 170 milyon yıl önce Çin'in kuzeybatısında, Jura döneminde çok yaygın olabileceğini gösterdi, bu da çiçekli bitkilerin kökeni ve evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu."

Fosiller, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai ve Gansu eyaletleri ile Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor. (XHTV)