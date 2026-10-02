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Çin'de 1 Ekim'de demir yolları 25 milyon 204 bin yolcuyla günlük rekor kırdı

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Çin Devlet Demir Yolları Grubu, 1 Ekim'de demir yollarında 25 milyon 204 bin yolcu taşındığını ve günlük rekor kırıldığını açıkladı. Geçen yıl aynı gün 23 milyon 130 bin yolcu taşınmıştı; Güz Ortası Festivali ve 1-7 Ekim tatilinde 284 milyon yolcu bekleniyor.

Çin'de Ulusal Gün tatilinin ilk gününde, demir yollarında günlük yolcu taşıma rekoru kırıldı.

Çin Devlet Demir Yolları Grubundan yapılan açıklamaya göre, tatilin ilk günü olan 1 Ekim'de toplam 25 milyon 204 bin yolcu tren hatlarında taşındı.

Bu, ülkede demir yollarında şimdiye dek bir günde taşınan en fazla yolcu sayısı oldu.

Geçen yılki tatilin ilk gününde 23 milyon 130 bin yolcu taşınmıştı.

25-27 Eylül tarihlerindeki Güz Ortası Festivali ile 1-7 Ekim'i kapsayan Ulusal Gün tatilini kapsayan dönemde, trenle seyahat eden yolcu sayısının 284 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yılının kutlandığı Ulusal Gün haftasında, 1-8 Ekim tarihlerinde 7 gün resmi tatil ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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