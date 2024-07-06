Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Tacikistan Cumhurbaşkanı'na Dostluk Madalyası Verdi

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi