Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Jamaika'ya Başsağlığı Mesajı

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Jamaika'yı vuran kasırganın yol açtığı ağır can ve mal kayıpları dolayısıyla Jamaika Genel Valisi Patrick Allen'e taziyelerini sundu.

Xi pazartesi günkü mesajında Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenler için derin üzüntüsünü bildirerek, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ve etkilenen topluluklara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Jamaika'yı Çin'in stratejik ortağı olarak nitelendiren Xi, Jamaika halkının felaketin etkilerini atlatmasına ve evlerini yeniden inşa etmesine yardımcı olmak üzere Jamaika'ya destek vermek istediklerini belirtti.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün Jamaika Başbakanı Andrew Holness'e başsağlığı mesajı gönderdi.