Xi Jinping, Endonezya'daki Deprem İçin Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'da meydana gelen deprem nedeniyle Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya taziye mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günü gönderdiği mesajında, çok sayıda can kaybına ve hasara yol açan şiddetli deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Çin hükümeti ve halkı adına, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xi, Endonezya halkının, Subianto'nun liderliği altında bu felaketin üstesinden gelip en kısa sürede yurtlarını yeniden inşa edeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua