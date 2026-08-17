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Xi Jinping, Endonezya'daki Deprem İçin Taziye Mesajı Gönderdi

Xi Jinping, Endonezya'daki Deprem İçin Taziye Mesajı Gönderdi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'da meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya taziye mesajı gönderdi. Mesajında, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Xi, Çin hükümeti ve halkı adına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Endonezya halkının liderlik ve dayanışma ile bu felaketin üstesinden gelip yurtlarını yeniden inşa edeceğine inandığını ifade etti.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'da meydana gelen deprem nedeniyle Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya taziye mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günü gönderdiği mesajında, çok sayıda can kaybına ve hasara yol açan şiddetli deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Çin hükümeti ve halkı adına, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xi, Endonezya halkının, Subianto'nun liderliği altında bu felaketin üstesinden gelip en kısa sürede yurtlarını yeniden inşa edeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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