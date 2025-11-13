Haberler

Çin, COP30 Konferansı İçin İşbirliği Vurgusu Yaptı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, COP30'da olumlu ve dengeli sonuçlar elde etmek için ortak işbirliği çağrısında bulundu. Paris Anlaşması'nın 10. yıl dönümünde küresel iklim yönetişiminin yeni bir aşamaya girdiğini belirtti.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ortak ancak farklılaşmış sorumluluklar ilkesine bağlı kalmak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) olumlu ve dengeli sonuçlar elde etmek ve küresel iklim yönetişimine yeni katkılarda bulunmak üzere tüm taraflarla işbirliği yapacaklarını söyledi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında Paris Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, küresel iklim yönetişiminin kritik bir aşamaya girdiğini belirtti. Guo, bu dönemde küresel iklim yönetişimine aktif olarak katıldıklarını ve COP30 başkanlığı görevini üstlenen Brezilya'yı konferansı düzenlemede kararlılıkla desteklediklerini vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
