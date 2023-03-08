'Cin çıkarma' seansı sonrası ölüm davasında 2 sanığa 10 yıl 5'er ay hapis

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, Özge Nur Tekin'in (30) 'cin çıkarma' seansının ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davada Tekin'in eşi sanık Selçuk Tekin ile sanık sözde cinci hoca Erdal Kaya, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl 5'er ay...

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, Özge Nur Tekin'in (30) 'cin çıkarma' seansının ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davada Tekin'in eşi sanık Selçuk Tekin ile sanık sözde cinci hoca Erdal Kaya, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı, 4 sanık ise beraat eti.

Özge Nur Tekin, kurban kesimi sırasında bayıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tekin'in eşi Selçuk Tekin, psikolojik sorunları nedeniyle eşine sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya'nın yönlendirmesi ile 'cin çıkarma seansı' düzenlediklerini ve eşinin sırtına 100 kez oklava ile vurduğunu, ardından da hacamat yaptırdıklarını söyledi. Tekin, bir gün sonra kurban kesimi sırasında fenalaşan eşini, kaldırdıkları hastanede kaybettiklerini aktardı. Alınan ifadeler doğrultusunda genç kadının eşi Selçuk Tekin, babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, eşinin annesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya gözaltına alındı.